L'Fc Messina si presenta con due obiettivi: la Serie C e lo stadio

L'Fc Messina presenta la propria rinnovata struttura dirigenziale e punta forte sullo stadio. La società, rappresentata dalle principali cariche dirigenziali capitanate dal presidente Rocco Arena, ha presentato ufficialmente il nuovo organigramma societario, il programma riguardante il preritiro ed il ritiro estivo della prima squadra in vista della prossima stagione.

Una mattinata all’insegna della continuità di programmazione e delle tante novità per il prossimo futuro. Un percorso comune che punta al miglioramento globale della società dopo gli ottimi risultati ottenuti nell’anno zero. Il presidente Rocco Arena riparte dalle proprie certezze e da un CdA totalmente riconfermato: «Abbiamo tutto pronto per ottenere i risultati sul campo e anche al di fuori - sottolinea il patron -. Non ci nascondiamo: questa deve essere la stagione della svolta».

Al suo fianco ci saranno ancora il vicepresidente Santi Cosenza, l’amministratore delegato Carmelo Santoro, i consiglieri Franco Mento e Fabio D’Amore. La prima grande novità riguarda l’ingresso dell’avvocato Francisco Antonio Belmonte Botella. Leonardo Limatola sarà consulente esterno del club per le grandi opere.

«Lo stadio "Franco Scoglio" ha grandi potenzialità, ci presenteremo al bando con un progetto di ristrutturazione dell'impianto già pronto». Un partner affiancherà l'Fc per lo stadio, il club ha assicurato che presenterà anche domanda di ripescaggio. Spostandoci dall’area management a quella sportiva, la new entry annunciata è quella di Marco Rizzieri, figura dirigenziale di grande spessore ed ex Torino, che ricoprirà il ruolo di direttore generale.

Al suo fianco lavoreranno, Marco Ferrante in qualità di responsabile dell’area tecnica ed il “promosso” direttore sportivo Cesar Grabinski. Dopo gli ottimi risultati ottenuti sul campo, Ernesto Gabriele viene riconfermato nel ruolo di allenatore. Al suo fianco ci sarà Carmelo Mancuso come vice allenatore. Lo staff tecnico viene completato dalle conferme di Lorenzo Dascola, preparatore atletico, e Dario Cucinotta, match analyst.

Tra le novità figura Emanuele Manitta, storico ex portiere giallorosso, che ricoprirà il ruolo di allenatore dei portieri. Figure chiave e riconfermate per il secondo anno consecutivo, il team manager Francesco Alessandro ed il magazziniere Maurizio Barbera. L’area medico-sanitaria verrà coordinata dal dott. Francesco Petralito, affiancato dal confermato dott. Francesco Mento. I fisioterapisti saranno ancora Rosario Cutuli ed Andrea Calimeri.

Dopo una proficua annata nel settore giovanile, Rosario Sorrenti sarà il nuovo segretario generale. Viene riconfermato anche Giuseppe Micari nel ruolo di direttore operativo. L’attenta programmazione proseguirà anche per il settore giovanile affidato al riconfermato responsabile Angelo Alessandro.

Infine, nell’area marketing e comunicazione, la società dà il proprio benvenuto a Tonino Donato, nuova figura che lavorerà a stretto contatto con l’ufficio stampa gestito da Antonio Caroè ed Ernesto Francia. Il fotografo ufficiale dell'Fc sarà ancora Marco Familiari. Durante la conferenza stampa, la società ha definito i programmi riguardanti la prima squadra.

Il 2 agosto la squadra e lo staff tecnico si ritroveranno a Messina per il preritiro che si concluderà giorno 13. L’intera comitiva soggiornerà in un hotel di Villafranca Tirrena, mentre gli allenamenti si svolgeranno al "Celeste”. Dal 16 agosto, invece, inizierà ufficialmente il ritiro a Fiuggi. La squadra soggiornerà fino al 27, il giorno dopo è previsto il rientro in sede.

