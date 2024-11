Sopravvivere a Ginostra: 40 residenti eroi alla ricerca di futuro

Una popolazione già ridotta ai minimi termini rispetto al passato, con sempre più anziani e con i pochi giovani che, al di là dell’amore e dei rapporti familiari che li legano alla terra natia, hanno davvero pochi “stimoli” per restare. Questa è Ginostra, piccolo borgo dell’isola di Stromboli, che, in atto, conta una quarantina di abitanti, alcuni dei quali, per le precarie condizioni di vivibilità e per dare un futuro ai propri figli, “svernano” altrove, preferibilmente a Lipari e Milazzo. Leggi anche Rometta, Venetico e... quei borghi messinesi che lottano contro la piaga dello spopolamento Eppure, nel passato, questa era una comunità “viva”, fortemente radicata sul territorio. Basti pensare che, ad inizio ‘900 contava ben 800 abitanti, dediti, in particolare, all’agricoltura e alla pesca. Il “declino demografico”, iniziato negli anni della Prima guerra mondiale, è stato caratterizzato da una serie di tappe che vanno dall’eruzione dello Stromboli del 1930 alla Seconda guerra mondiale, all’epidemia di fillossera, che distrusse i rigogliosi vigneti e spinse gli abitanti a lasciare il borgo per cercare fortuna altrove, in particolare in Australia.

La popolazione, già fortemente decimata e ridotta ad una settantina di unità, subisce un altro colpo nel periodo che va dal 1960 al 2000, quando una trentina di abitanti, di fronte alle difficoltà per poter avere l'energia elettrica (arriverà solo nel 2004) e un porto sicuro, decide di abbandonare il borgo. Resta lo "zoccolo duro" della comunità, che seppure abituato, da sempre, a convivere con il vulcano, riesce, di contro, a fronteggiare con sempre più crescente difficoltà il quotidiano: dall'ufficio postale aperto solo un giorno alla settimana, e quando il mare lo permette, all'erogazione dell'energia elettrica, spesso ballerina, per via di una centralina fotovoltaica ormai vetusta e che necessiterebbe di "un cambio di passo" previsto, ma che, nonostante i fondi disponibili, non si concretizza. Per non parlare poi della rete idrica o dello smaltimento dei rifiuti.