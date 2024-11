Al via i lavori a Stromboli dopo l'alluvione del 19 ottobre scorso. Primi interventi a Ginostra

A seguito della relazione della Protezione civile regionale e della dichiarazione dello stato d’emergenza regionale, ad opera del Governo Schifani, e alla successiva nomina del commissario per la gestione dell’emergenza, Duilio Alongi, sono partiti i primi interventi nell’isola di Stromboli e nella frazione di Ginostra colpiti dall’alluvione del 19 ottobre scorso.

A Ginostra sono sbarcati gli operai della ditta Fra. E Ma Srl che su richiesta del Genio Civile di Messina, stanno procedendo allo sgombero dei detriti e del fango che hanno invaso le strade ed i sentieri del borgo. L'obiettivo è quello di ripristinare integralmente la viabilità di Ginostra.

Intanto, nei prossimi giorni, dovrebbero cominciare anche dei lavori di somma urgenza in alcuni torrenti per conto dell’Autorità di Bacino finanziati per circa 90Mila Euro.

"Tutti lavori indispensabili ma non risolutivi - sottolinea Gianluca Giuffrè, portavoce del Comitato per Ginostra - all’effettiva messa in sicurezza del villaggio a lungo termine. Serviranno notevoli risorse finanziare e grossi interventi per evitare nuove devastazioni ad opera delle piogge e solo attraverso un costante dialogo tra i vari Enti si potrà trovare una soluzione. Auspichiamo di avere presto notizie positive - conclude Giuffrè - circa il futuro di Ginostra e intanto ringraziamo il commissario regionale Duilio Alongi e quanti si sono impegnati per ridare speranza alla nostra comunità».