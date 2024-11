Badiavecchia: venti anime e mille anni di storia e cultura

Le prime parvenze di case sorsero dopo l’arrivo dell’abate francese Ugo, Santo patrono di Novara di Sicilia, che tra il 1167 e il 1171 giunse a Badiavecchia e poi fu integrato da Bernardo di Chiaravalle all’Ordine dei monaci cistercensi per evangelizzare il territorio, anche grazie all’opera portata avanti con il suo impegno per il completamento dell’Abbazia di Santa Maria La Noara, distrutta da un’alluvione nel 1626, dove adesso vi è l’antica chiesa intitolata sempre alla Madonna.

Ciò che resta di Badiavecchia è un luogo ricco di storia e tradizione, che adesso nel suo piccolo rione conta solo una ventina di abitanti (poco più i residenti), quasi tutti anziani, a cui si aggiunge un numero maggiore di persone nei rioni vicini. Un borgo incantevole ubicato a soli 3 km dal centro di Novara, immerso nel mistero della gola di contrada Vallebona. «Ogni pietra, ogni rupe parla di mistero, le tracce di celle, d’altari infranti, di cori dispersi, di archi distrutti, di quadrate pietre che furono il sostegno del vetusto cenobio, di porte e finestre ogivali, mentre più in giù, con le sue case nuove, dai tetti tutti rossi, Badiavecchia, nel silenzio, ascolta, ancora, l’eco delle campane, che davano gli annunci per la quotidiana preghiera e rivede sfilare, lungo i sentieri erbosi, i frati con il bianco saio, dopo la fatica del giorno e poi il ritorno dei contadini, tra ragli, ruggiti e belati, seguiti dalle laboriose donne sotto il peso di fascine di legna, verso il casolare in un malinconico viaggio nel tempo», è l’immagine testuale che campeggia su ogni sito e itinerario turistico che racconta di Badiavecchia e dei suoi anfratti incantati, un testo firmato dal poeta e scrittore Ugo Di Natale, rivitalizzato e ripreso, probabilmente, in un libro su storia e tradizioni novaresi a firma dell’indimenticato segretario comunale Vincenzo Cartaregia.