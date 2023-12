S. Lucia del Mela, Sciotto annuncia a sorpresa le imminenti dimissioni da sindaco

Un messaggio di poche righe per annunciare le dimissioni dalla carica di primo cittadino di Santa Lucia del Mela.

Ma sarà davvero così? Nel primo pomeriggio di ieri, il sindaco Matteo Sciotto ha postato un messaggio sulla bacheca personale di Facebook, anticipando con amarezza che tra qualche giorno lascerà la carica più alta del Municipio, che da maggio del 2023 ricopre dopo essere stato eletto per il secondo mandato consecutivo con la lista “Cambiamenti Duemila33”. «Cari amici luciesi - scrive Sciotto nel post - purtroppo il mio percorso insieme a voi è giunto al termine. Sono profondamente addolorato e con emozione e tristezza mi vedo costretto a comunicarvi che nei prossimi giorni formalizzerò le dimissioni da sindaco di Santa Lucia del Mela. Avrei voluto concludere questa mia bellissima esperienza in ben altro modo ma non sempre è possibile realizzare tutti i nostri desideri. Vi saluto affettuosamente, con gratitudine».

