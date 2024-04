Ponte sullo Stretto, incontro a Villafranca Tirrena: "Occorre una nuova viabilità per il raggiungimento delle cave"

"Si è svolto questa mattina, nell'aula consiliare del nostro Comune, l'incontro prefissato con i componenti del Comitato tecnico-scientifico dell'Urbanistica Regionale, nell'ambito dei sopralluoghi avviati nei Comuni interessati dal progetto del Ponte sullo Stretto. La commissione al completo accompagnata dal dirigente del Dipartimento della Regione Siciliana, l'architetto Calogero Beringheli, oltre ai funzionari del Genio civile e della Soprintendenza di Messina, ha visto un'ampia e qualificata partecipazione". E' quanto si legge in una nota del sindaco di Villafranca Tirrena, Antonino Giuseppe Cavallaro.

"I tecnici sono stati ricevuti in municipio dal Sindaco Giuseppe Cavallaro, dal Vicesindaco Gianfranco Ammendolia, dall'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Lamberto e dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, ing. Alfredo Russo. Presenti anche i Sindaci, gli assessori ed i tecnici comunali dei vicini Comuni di Saponara, Venetico, Valdina e Torregrotta. Il Sindaco Cavallaro ha illustrato le tavole ed esposto le osservazioni trasmesse sia al Ministero dell'Ambiente che al MIT, e successivamente al Dipartimento regionale dell'Urbanistica. Con esse si manifestava la contrarietà alla realizzazione delle aree di cantiere per una superficie di circa 80.000 mq in un'area situata all'interno del centro urbano, a poche decine di metri da scuole ed insediamenti abitativi e produttivi. La visita, che si è conclusa con un sopralluogo sulle stesse aree, ha fatto sì che la Commissione si rendesse conto - prosegue il primo cittadino - della fondatezza delle osservazioni dell'Amministrazione a tutela della salute pubblica, del contesto urbanizzato, che diventerebbe impattante sotto il profilo ambientale, visivo e paesaggistico, oltre ad incidere pesantemente sui flussi veicolari e marittimi. L'incontro, molto proficuo, allargato al comprensorio tirrenico, ha messo in evidenza inoltre ulteriori criticità sotto l'aspetto viabile di tutta la tratta interessata, da Villafranca a Valdina, per l'accesso alle cave in cui sarà effettuato il deposito del materiale di scavo. Ne è venuta fuori la volontà condivisa di chiedere alla società Stretto di Messina la riverifica di altri siti, sia di deposito che di lavorazione, al di fuori dei Comuni di Villafranca e Saponara. Ai tecnici e dirigenti dell'Urbanistica regionale i rappresentanti istituzionali delle comunità coinvolte hanno chiesto adeguato supporto al fine di far valere le ragioni dei territori nelle fasi di concertazione che seguiranno, finalizzate oltre che ad una diversa localizzazione dell'area di lavorazione, anche alla creazione di una nuova viabilità al servizio del progetto Ponte, a monte della strada statale, per il raggiungimento delle cave. Una soluzione, quella proposta, che - conclude la nota - risolverebbe il problema dell'inadeguatezza dell'ormai sovraccarica S.S. 113, che si snoda senza una vera alternativa (soprattutto per i mezzi pesanti) da Villafranca a Valdina".