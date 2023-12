Santa Lucia resta in preda allo stupore: Sciotto esortato da tutti a continuare

Un invito unanime a “rimanere” è stato rivolto dalla squadra amministrativa e da molti cittadini al sindaco Matteo Sciotto che, nella giornata di martedì, ha postato un messaggio su Facebook anticipando con amarezza le dimissioni dalla carica di primo cittadino luciese. Le poche parole del sindaco hanno destato da subito forte incredulità e anche smarrimento nella comunità. Ad oggi, Sciotto ha preferito però non aggiungere altro a riguardo. Sarà lui stesso a rendere noti tutti i particolari della vicenda, in ordine alle sue determinazioni, non appena lo riterrà opportuno.

Il sindaco luciese e deputato di "Sud chiama Nord" in questi giorni si trova a Palermo ed è impegnato in Commissione bilancio per l'approvazione della Legge di stabilità. Da parte della squadra a suo supporto, nonostante al momento nessuno abbia rilasciato dichiarazioni personali, è stata comunque confermata piena fiducia nei riguardi del suo operato, sia a livello locale che regionale.

