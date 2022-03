Militello Rosmarino, manca il quorum per la sfiducia: il sindaco Riotta resta in carica

L’assessorato regionale enti locali stoppa la mozione di sfiducia al sindaco di Militello Rosmarino, Salvatore Riotta, votata in aula la scorsa settimana da sei consiglieri.

Secondo quanto comunicato dalla dirigente del dipartimento autonomie locali, Margherita Rizza, infatti, i sei voti favorevoli alla mozione non sono sufficienti rispetto al quorum dei due terzi da calcolare, non sugli otto in carica, ma sui dieci che la legge assegna. Il quorum necessario sarebbe dunque di sette. L’assessorato ha reso noto dunque di non poter dar seguito alle procedure di decadenza degli organi amministrativi.

© Riproduzione riservata