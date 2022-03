Militello Rosmarino, il Consiglio sfiducia il sindaco Salvatore Riotta

Il consiglio comunale di Militello Rosmarino ha sfiduciato ufficialmente il sindaco Salvatore Riotta. Questa sera in aula hanno votato a favore della mozione i sei consiglieri firmatari mentre erano assenti gli unici due consiglieri rimasti a sostegno dell’esecutivo. A questo punto dovrebbe aprirsi la procedura che porterà alla decadenza degli organi amministrativi, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del mandato del 2023, ed al commissariamento del comune. Resta pero aperto il nodo del quorum dei due terzi previsto dalla legge per la sfiducia, che sugli otto consiglieri in carica renderebbe sufficienti sei voti mentre sul plenum originario di dieci consiglieri il quorum salirebbe a sette. Il sindaco Riotta, stasera non presente in aula potrebbe dunque far valere le proprie ragioni all’assessorato competente e di fronte alla giustizia amministrativa.

© Riproduzione riservata