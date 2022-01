Messina, De Luca conferma "Martedì dimissioni". Poi 20 giorni per gestire il picco della pandemia

Il sindaco Cateno De Luca conferma che martedì 11 rassegnerà le proprie dimissioni, nonostante il riacutizzarsi dell’emergenza pandemica in città. “In ogni caso diventeranno efficaci dopo 20 giorni e io in quei 20 giorni continuerò a fare regolarmente il sindaco”, spiega De Luca, secondo cui sarà proprio questo il periodo in cui l’ondata di contagi toccherà il picco. Si ripete, dunque, quanto accaduto un anno fa, quando il sindaco presentò le dimissioni a metà gennaio: venti giorni dopo, in quel caso, le ritirò, strappando la lettera d’addio in diretta social.

Cosa accadrà quest’anno?

Molto dipenderà proprio dall’andamento dell’emergenza, ma anche da eventuali decisioni “dall’alto” su un possibile rinvio della tornata elettorale di fine primavera. Intanto De Luca incalza il consiglio comunale sull’urgenza di approvare il bilancio di previsione, e lo fa anche attraverso il gruppo di consiglieri che lo sostengono: Nello Pergolizzi, Serena Giannetto, Francesco Cipolla e Alessandro De Leo hanno formalmente chiesto la trattazione urgente della manovra finanziaria, spiegando che la mancata adozione del bilancio si tradurrebbe in “un evidente limite alle possibili strategie di aiuti alle famiglie ed alle imprese”.

