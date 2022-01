Scuole nel caos in Sicilia: a Messina De Luca le chiude, Musumeci scrive al premier Draghi

Sono le scuole il simbolo di una Sicilia in cui l’emergenza Covid è nuovamente fuori controllo. La riapertura prevista per il 10 gennaio, sulla quale il governo Draghi ed il ministro Bianchi in particolare sono irremovibili, fa paura, perché si teme un’ulteriore spinta ad un’ondata che è già travolgente, con la rete ospedaliera sempre più in affanno ed il sistema di tracciamento in tilt ormai da tempo. L’attuale normativa parla chiaro: le scuole possono essere chiuse, con ricorso alla didattica a distanza, solo nelle zone arancioni o rosse. Ma è in atto ormai una vera e propria rivolta dei sindaci, che non vogliono aspettare e hanno deciso di fare di testa propria.

Tra questi non poteva mancare il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che ieri pomeriggio ha firmato un’ordinanza con la quale, «in attesa che le Autorità competenti si pronuncino sulla richiesta di dichiarazione di zona arancione», ha disposto la chiusura di tutte le scuole della città. Ieri mattina si è tenuta una riunione, convocata dalla prefetta Cosima Di Stani dopo una telefonata con lo stesso sindaco, durante la quale è stato prospettato un quadro drammatico in città: 877,4 positivi su 100 mila abitanti a Messina nella settimana 27 dicembre-2 gennaio, numeri da zona rossa. Da qui la richiesta di istituzione della zona arancione, «perché non è giusto equiparare vaccinati e No Vax», ha spiegato De Luca.

