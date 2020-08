Ponte sullo Stretto e il rischio che l'idea venga disinnescata dal Tunnel

L'idea del Tunnel per disinnescare quella del Ponte. La storia si ripete come un eterno ritorno. Accade da decenni sullo Stretto, molto prima che le nazioni più evolute, e con più approfondita cultura ecologica d'Europa, realizzassero i loro grandi ponti (Svezia, Danimarca) e anche prima che venisse realizzato il tunnel sotto la Manica tra Continente e Gran Bretagna.

Facciamo il Ponte, no non lo facciamo, è la più grande delle opere, no è una cattedrale nel deserto, è la chiave di volta del rilancio dell'intero Meridione, anzi dell'Italia intera, no, meglio studiare l'ipotesi di un grande tubo sottomarino. E si torna sempre al punto di partenza, come nel gioco dell'oca. È imbarazzante la piega che sta prendendo il dibattito ravvivatosi attorno alla questione dirimente (per lo sviluppo dell'Area dello Stretto e, a nostro avviso, per tutta la regione euromediterranea) del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

