Edilizia scolastica, il Comune di Messina presenterà 62 progetti

Tavolo tecnico congiunto, ieri pomeriggio, tra Città metropolitana e Comune di Messina, a Palazzo dei Leoni, per verificare i progetti che verrano presentati per il bando regionale sull'edilizia scolastica.

Attorno al tavolo il sindaco Cateno De Luca, il vicesindaco Carlotta Previti con delega ai finanziamenti europei, l'assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici Salvatore Mondello, l’assessore alla Pubblica Istruzione Laura Tringali, l’assessore al Patrimonio Francesco Caminiti e i dirigenti dei due enti, Amato, Roccaforte Cappadonia.

Sono stati verificati gli interventi di riqualificazione edifici scolastici con indagini sismiche effettuate: il Comune presenterà 62 progetti di adeguamento e miglioramento sismico, il cui importo è in corso di stima, mentre la città metropolitana presenterà 9 progetti per l'importo di 10 milioni di euro. Inoltre il Comune, in convenzione con la Città Metropolitana, presenterà un progetto innovativo per la realizzazione di un moderno Polo Didattico per scuola primaria in via Don Orione per l'importo di 9 milioni di euro.

Un ulteriore progetto per la realizzazione di un polo scolastico per scuola superiore, con più di 80 aule nell'area delle officine della scuola Verona Trento, verrà presentato sempre dall’ex Provincia, per l’importo di 15 milioni di euro. In linea con il cronoprogramma dato la settimana scorsa sono in corso di affidamento i lavori finanziati nell'ambito del PIn Scuola: per il comune di Messina 1.020.000 euro e per la Città Metropolitana 1 milione, per effettuare interventi di efficentamento, adeguamento e adattamento degli spazi in conseguenza dell’emergenza Covid 19. È stata, inoltre, pubblicata una manifestazione di interesse, con scadenza 18 agosto, per il reperimento di locali aggiuntivi da assegnare alle istituzioni scolastiche che ne hanno fatto richiesta, per garantire l’adeguato avvio di anno scolastico.

