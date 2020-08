Messina, De Luca ha deciso: oggi la “Giunta bis”

«La nuova Giunta è pronta», annuncia Cateno De Luca sulla sua pagina Facebook. La stessa pagina dalla quale ventiquattr’ore prima, dopo l’ennesimo post “bucolico” dal suo buen retiro di Fiumedinisi, aveva lasciato intendere come non fosse affatto esclusa l’eventualità che i nuovi ingressi in “squadra” potessero arrivare anche a settembre se non addirittura a Natale.

Ecco perché rimane un rebus quanto svelerà, oggi, il sindaco, nella conferenza stampa fissata per le 11 a Palazzo Zanca. L’ambiente più vicino al sindaco è blindatissimo e filtra poco o nulla sulle decisioni di De Luca. Al punto che sono due le ipotesi più in voga: semplice rimpasto di deleghe, e rinvio delle nuove nomine; nessun colpo di scena o bluff e annuncio dei nomi.

