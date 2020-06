Stadio "Franco Scoglio" di Messina, c'è il bando per l'affidamento trentennale

Tre mesi di tempo per partecipare al bando di gara per l'affidamento trentennale dello stadio “Franco Scoglio” di Messina. Dopo la determina a contrarre di metà maggio è stato pubblicata il 27 maggio sulla Gazzetta Europea (in estratto) e lo scorso 10 giugno sull'albo pretorio del Comune (con gli allegati).

Un paradosso: proprio lo stesso giorno in cui la Commissione comunale Sport, assieme all'assessore Pippo Scattareggia, effettuava il sopralluogo nell'impianto per verificarne lo stato in vista del bando (che nel frattempo veniva appunto pubblicato...) e a seguito del quale i componenti avrebbero poi prodotto un documento-denuncia.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE