L'Fc Messina crede nel ripescaggio, il "Franco Scoglio" arma decisiva

L'ipotesi di ripescaggio non è del tutto infondata. I presupposti ci sono e l'Fc Messina non vuole assolutamente abbandonare questa possibilità. È chiaro che per poter presentare domanda di ripescaggio necessitano una serie di requisiti. Primo tra tutti la disponibilità di uno stadio a norma.

Nei giorni scorsi si era ipotizzata una sorta di graduatoria (capitanata dall'Ostia Mare seguita a ruota da Savoia e Foggia) ovviamente fittizia che vedeva l'Fc Messina in un'ipotetica scala sul dodicesimo/tredicesimo gradino. Ma paradossalmente l'Fc se dovesse disporre del “Franco Scoglio” potrebbe ritrovarsi avvantaggiata rispetto al Savoia perché il “Giraud” di Torre Annunziata non risponderebbe ai dettami imposti dalla Lega Pro.

