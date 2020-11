Messina, accordo metroferrovia-Atm per il biglietto integrato: le tariffe dall'1 febbraio

Il sindaco Cateno De Luca e l’assessore alla Mobilità Salvatore Mondello rendono noto che, dopo un serrato confronto sulla Metroferrovia tenutosi a Palermo con l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Marco Falcone e con il responsabile regionale Trenitalia Silvio Damaggini, è stato definito e concluso proficuamente un percorso lungo e tortuoso, iniziato nel settembre del 2018, che ha visto impegnata l’Amministrazione comunale per consegnare alla città una preziosa alternativa di trasporto pubblico.

“E’ un giorno molto importante per Messina – ha commentato a margine l’assessore Mondello – che dal primo di febbraio, potrà contare su un sistema integrato di trasporto che collega il centro alla periferia sud, con un servizio che per troppi anni è rimasto bloccato in pastoie, che oggi finalmente sono state superate. Naturalmente il tutto va contestualizzato nel grande complesso di strumenti pianificatori che questa Amministrazione ha avviato e definito, ovvero il prossimo completamento del PGTU, la redazione del PUMS e soprattutto l’inizio, a breve, del sistema di parcheggi di interscambio, per i quali sono già pronti tre finanziamenti. Sono davvero soddisfatto, perché questo risultato premia un impegno profondo, che ho seguito personalmente e quotidianamente, spesso in silenzio, lavorando per costruire modelli di mobilità sostenibile, aderente ai bisogni di una città caotica come la nostra, che necessitava di interventi radicali ed organici. Abbiamo fatto grossi passi avanti a livello di infrastrutture, adesso serve la collaborazione dei cittadini, alla cui sensibilità faccio appello, per arrivare tutti insieme a segnare la svolta che si attende da sempre. Naturalmente ringrazio l’Assessore Marco Falcone, che ha mantenuto la parola data alla città e che sta verificando, tra l’altro, la possibilità di finanziare i lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stazioni della metroferrovia, elemento non di poco conto sotto diversi profili”.

A partire dal 1 febbraio, dunque, la metroferrovia avrà le seguenti tariffe:

1. corsa semplice solo treno € 1,50 (attualmente € 2,80);

2. corsa integrata un viaggio treno + 100 minuti bus atm € 2 (attualmente non esistente);

3. abbonamento solo metroferrovia € 35 (attualmente € 54) per un utilizzo senza limiti;

4. abbonamento integrato € 55 (attualmente non esistente) – è possibile utilizzare tutti i mezzi a proprio piacimento. Si è infine concordato, di pianificare gli orari con l’Atm ed è stato programmato il progressivo incremento delle corse che sarà effettuato in un secondo step, presumibilmente a partire da giugno 2021.

"Giungono buone notizie da Palermo per il rilancio del servizio Metroferrovia Messina - Giampilieri - Da anni denunciamo lo spreco in termini di denaro pubblico investito e le opportunità non sfruttate dalle varie amministrazioni comunali per dare una svolta alla mobilità cittadina della zona sud di Messina - dichiara Michele Barresi segretario generale UIltrasporti Messina - e oggi apprendiamo che finalmente c’è un’intesa tra Amministrazione Comunale e Trenitalia per una reale integrazione tariffaria tra Ferrovie e Atm Spa a partire dal prossimo mese di febbraio".

"Le tariffe restano il nodo cruciale e da quanto annunciato dall’amministrazione comunale sia l’istituzione dell’abbonamento integrato a 55 euro, che consentirebbe di utilizzare tutti i mezzi Atm e Treno a proprio piacimento e sia la tariffa di 2 euro per corsa integrata un viaggio treno + 100 minuti bus atm, rispecchiano esattamente quanto da sempre proposto dalla UIltrasporti e pertanto esponiamo viva soddisfazione per l’intesa raggiunta.

Di certo l’accordo si deve e si può perfezionare - conclude la UIltrasporti Messina - rivedendo integralmente il piano esercizio Atm e puntando all’incremento di corse treno che auspichiamo si realizzi con cadenza ogni 20 minuti tra messina e Giampilieri in una fascia oraria giornaliera dalle 5 alle 23 . Di certo adesso l’occasione non si può sprecare".

