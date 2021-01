Metroferrovia di Messina, rinviata a data da destinarsi la "partenza" del biglietto integrato

Rinviato l’avvio della nuova fase sperimentale della Metroferrovia Messina-Giampilieri. Individuata inizialmente per domani la data dell’integrazione tariffaria e dei servizi tra treni e bus, l’emergenza creata dal Covid ha suggerito alla Regione di prendere tempo e posticipare il tutto “a data da destinarsi”.

Il Comune ha fatto la sua parte nel frattempo, visto che l’assessore Mondello ha lavorato al progetto ed effettuato sopralluoghi in varie stazioni, riscontrando criticità in alcune, in testa quella di Contesse. Dal canto suo, l’Atm ha abbozzato un piano di esercizio dei mezzi gommati in linea con i transiti dei convogli nei terminal più importanti.

Tutto congelato, però, in attesa di momenti migliori, con il minimo sindacale di 14 corse andata e ritorno e un tasso di frequentazione piuttosto risibile

