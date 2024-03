"Messina città di Antonello", prorogata di un mese la mostra dedicata alle scuole

A partire da oggi, la Mostra didattica su Antonello è stata prorogata di un altro mese, in considerazione del successo riscosso e delle numerose richieste di visita da parte degli Istituti scolastici. Tutti i lunedì di marzo (4, 11, 18 e 25) saranno effettuate visite guidate gestite dal personale della Biblioteca comunale insieme al FAI. I giovedì del mese di marzo (7, 14, 21 e 28), con un solo turno alle ore 9.30, visite a cura dell'Associazione Antonello da Messina.

Contestualmente alla Mostra, previsto un itinerario didattico dedicato alle scuole per scoprire gli ambienti del Palacultura: dalla Galleria d’Arte Moderna ai servizi della Biblioteca comunale con l'Archivio storico, alla Stanza immersiva e alla Mostra permanente della Vara e dei Giganti. Un ricco ed interessante percorso, molto apprezzato dai ragazzi, pieno di suggestioni, per conoscere i tanti tasselli della storia della città di Messina. Qui il link per le prenotazioni.