La mostra "Messina Città di Antonello" aperta alle scuole: visite ad ingresso gratuito

Con l’obiettivo di veicolare la conoscenza del genio e delle opere del grande artista Antonello alle giovani generazioni, l’Amministrazione comunale ha invitato i dirigenti delle scuole di I e II grado a promuovere, ai propri studenti, la visita della Mostra «Messina Città di Antonello. Un percorso didattico per le scuole sulla vita e le opere», promossa dall’assessorato alle Politiche Culturali e curata dall’associazione «Antonello da Messina», presieduta da Milena Romeo, con il supporto scientifico della storica dell’arte Grazia Musolino, già dirigente della Soprintendenza ai Beni Culturali Ambientali e del Museo regionale.

La mostra delle riproduzioni delle opere di Antonello da Messina, allestita al Palacultura, in uno spazio all’interno della Galleria d’Arte Moderna, rimarrà aperta al pubblico e alle scuole sino al 23 febbraio.

Le visite si effettuano i giorni dispari (lunedì, mercoledì e venerdì), in orario antimeridiano.

La visita, ad ingresso libero, della durata di circa un’ora e 30 minuti, prevede anche gli spazi della Biblioteca, del Museo della Vara e dei Giganti e della Sala Immersiva. Il numero massimo di partecipanti per visita è di 60 alunni per turno.