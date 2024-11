A Messina l'ultimo saluto a Eliseo Scarcella, dolore e commozione in ricordo del gigante buono: “Aveva un grande amore per questo paese”

Messina si stringe oggi nel dolore per l’ultimo saluto a Eliseo Scarcella, il “gigante buono” scomparso tragicamente in un incidente stradale. Uomo generoso e sempre pronto ad aiutare, come dimostrato durante l’alluvione di Giampilieri, Eliseo era noto per il suo impegno come insegnante di arti marziali e direttore tecnico della palestra universitaria di Palazzo Mariani. La tragedia si è consumata mercoledì sera sulla via Adolfo Celi, l’ex statale 114. L’impatto è stato devastante. Nonostante i soccorsi, il cinquantaseienne è deceduto poco dopo il ricovero al Policlinico.

La notizia ha scosso profondamente la città, dove Eliseo era una figura amata e rispettata. Oggi, mentre la comunità lo accompagna nel suo ultimo viaggio, Messina è affranta.