All'Università di Messina ricordato Eliseo Scarcella in occasione della "Giornata in memoria delle vittime della strada"

Il ricordo di Eliseo Scarcella, vittima di un tragico incidente stradale ha aperto l'incontro nell'aula magna del rettorato organizzato in occasione della "Giornata in memoria delle vittime della strada", un evento dedicato all’educazione stradale per promuovere, tra i giovani, comportamenti consapevoli e responsabili sulla strada. "Eliseo Scarcella era un uomo straordinario - ha detto la rettrice Giovanna Spatari - un nostro carissimo amico che ha dedicato gran parte delle sue energie a questa università che ha molto amato. L'università sentirà la sua mancanza". Ai giovani che hanno affollato l'aula magna del Rettorato ha chiesto maggiore consapevolezza per rendere le strade più sicure. Un invito alla riflessione e alla guida in sicurezza arrivato anche dal Questore Annino Gargano, dalla viceprefetta Antonella Re, dal direttore generale del Policlinico Giorgio Santonocito e dal dirigente della polizia stradale Antonio Capodicasa.