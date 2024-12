Messina, la morte di Eliseo Scarcella: obbligo di dimora per il 31enne che lo investì

Disposto l'obbligo di dimora per il 31enne alla guida dell'auto che investì il 56enne Eliseo Scarcella, morto a seguito del tremendo impatto ad un incrocio della statale 114 di Messina. Nel pomeriggio di oggi, la Sezione Infortunistica della Polizia Municipale, guidata dal comandante Giovanni Arizzi e la Sezione di Polizia Giudiziaria hanno eseguito una misura cautelare personale nei confronti del conducente dell'autovettura coinvolta nell'incidente stradale che ha provocato la morte del noto insegnante di arti marziali e direttore tecnico della palestra universitaria di Palazzo Mariani. Scarcella era uno sportivo molto conosciuto ed apprezzato in città, originario di Giampilieri era descritto come gigante buono a cui tutti volevano bene.

L'incidente, avvenuto il 20 novembre 2024, ha avuto luogo all'intersezione tra le vie Adolfo Celi, Giorgio La Pira e Comunale S. Lucia Sopra Contesse. Scarcella è stato tragicamente investito dal veicolo, perdendo la vita sul colpo a seguito di un impatto violentissimo tra la sua moto, una Guzzi V85 e la Golf condotta dal 31enne. Alla base dell'incidente, secondo i primi rilievi effettuati dalla sezione Infortunistica della Polizia Municipale, c'era stata una mancata precedenza.