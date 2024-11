Rtp: a Messina un anno di novità e record tra informazione e format

Notizie, approfondimenti, intrattenimento, musica, sport, politica, cucina, i film che hanno scritto i sogni e la storia del nostro Paese. È un mix di “sapori” il nuovo palinsesto di RTP, la Radio Televisione Peloritana, che rilancia la sua offerta per una nuova stagione televisiva ricca di sorprese, di risate e di confronti. Una finestra aperta sulle realtà e sulle storie di Messina e della sua provincia che, attraverso il canale 19 del digitale terrestre, permette a tantissimi messinesi di mantenere uno sguardo attento su ciò che accade nel proprio territorio. E non solo.

I numeri dell’ultimo anno e mezzo stanno premiando clamorosamente la nostra tv (Rtp è di gran lunga la prima televisione della provincia di Messina come da dati ufficiali Auditel con 625 di ascolto medio giornaliero – da gennaio a settembre 2024 – e 33.563 contatti netti. Con un clamoroso +21% rispetto ai precedenti 12 mesi).

L’informazione - con le tre edizioni del tg e il Buongiorno Messina - rimane il pilastro di RTP con numeri che esaltano soprattutto l’edizione delle 13.50 e la replica con dati che sono ai livelli di Tg regionali (da rilevazioni Auditel). Le edizioni giornaliere del notiziario delle 13.50 e delle 19.30, continueranno a offrire un aggiornamento puntuale su quanto accade a Messina e provincia, con la redazione di giornalisti – composta dal responsabile Saro Pasciuto e da Emilio Pintaldi, Antonio Sangiorgi, Domenico Bertè e Francesca Stornante, sotto la supervisione del direttore Lucio D’Amico e del coordinatore editoriale Mauro Cucè – che ogni giorno copre le principali notizie di cronaca, politica, economia, cultura e sport.

All’informazione tradizionale si affianca il format di approfondimento “Scirocco”, condotto da Emilio Pintaldi tutti i venerdì sera alle 20.30 (repliche alle 23.10, il sabato alle 10 e la domenica alle 15.10). Puntate in esterna e presto il ritorno in studio con i contributi esterni di Tiziana Caruso e Simona Castanotto. C’è anche “Anteprima Scirocco” il giovedì alle 18 sempre con Emilio Pintaldi e Antonella Romeo.

Sul fronte sportivo l’approfondimento è affidato ad “Antenna Giallorossa”, la trasmissione condotta da Antonio Sangiorgi che accompagnato spesso dal collega di Gazzetta del Sud, Emanuele Rigano, analizza i temi della settimana, a cominciare dal Messina impegnato nel torneo di Serie C per poi passare alle più belle realtà del calcio dilettantistico e degli sport vari in città e provincia. Preziosi i contributi di Antonio Billè.

Spazio anche all’informazione fresca con il “Tg Giovani” condotto da Francesca Stornante che supervisionerà il lavoro degli studenti delle scuole messinesi offrendo l’informazione attraverso gli occhi dei più giovani. Il via da inizio dicembre sino al termine della scuola a maggio.

E poi la pillola quotidiana con “InPiazza”, ogni giorno tra i due tg con la parola alla gente, grazie alla collaborazione con Andrea Brancato.

Non mancheranno le risate. Tornano le puntate di Mudù. Una serie leggera, divertente e comica con tanti momenti esilaranti grazie a Uccio De Santis. E per chiudere, l’appuntamento con il grande cinema e i film di Totò che rappresentano un capitolo unico nella storia del grande schermo e una testimonianza dell’Italia del dopoguerra. Totò è riuscito a trasformare il semplice gesto quotidiano in una risata intelligente, a volte amara. I film andranno in onda la domenica sera alle 21.

Un palinsesto realizzato con il coordinamento editoriale di Mauro Cucè e la regia del capo struttura Roberto Travia, con il contributo dei tecnici Giacomo Molonia, Fabio Guerrera, Alessandro Gheza, Salvatore Russo, Nino Bellinghieri e Pippo La Fauci.