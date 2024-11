Dal successo di MessinTavola a il "Mangiastorie": la cucina tra i protagonisti del palinsesto di Rtp

Dal successo di “MessinTavola” a “Il Mangiastorie”: la cucina è protagonista del palinsesto di Rtp. Dallo scorsa primavera il cooking show tutto messinese, con 16 concorrenti a contendersi la vittoria, ha tenuto compagnia a tantissimi nostri telespettatori con numeri straordinari, incontrando il gradimento anche di tanti sponsor. Alla fine il successo è andato a Roberto Antonuccio. Una gara avvincente e ricca di sorprese, che ha portato il concorrente direttamente al Messina Street Food Fest per cucinare al fianco di uno chef professionista.

Una trasmissione, condotta da Salvatore De Maria e Valeria Zingales, nata dalla sinergia tra Rtp e il Messina Street Food Fest con il presidente Alberto Palella in testa. E con il contributo di tanti professionisti come Renato Salvadore di Gran Mirci, Francesco Fabiano di Farc, il prof. Nico Cicero dell’Università di Messina e il presidente di AssoCibo Saro Gugliotta. E la regia di Antonio Grasso.

E adesso Rtp rilancia. Con “Il Mangiastorie”, il talk che andrà in onda tra qualche settimana. Un format incentrato sul racconto di tante storie curiose della nostra città. E sullo sfondo anche l’esibizione di 16 panettieri locali che nella sala demo di Cardileforni si cimenteranno nella preparazione della focaccia messinese. Un trasmissione che unirà tanti aspetti, in un’atmosfera confidenziale dove chi si racconterà lo farà come in un salotto tra amici appunto con birra e... focaccia. A condurre i giornalisti Salvatore De Maria e Marika Micalizzi.