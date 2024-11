Mare Dentro e Nebrodi Tour: i viaggi di Rtp tra le nostre bellezze e... non solo

Rtp punta forte anche sull’intrattenimento: a cominciare dalla seconda edizione di “Mare Dentro”, il programma sui relitti e sulle bellezze marine condotto da Emilio Pintaldi e da Mauro Cucè. Il format quest’anno sta allargando i suoi orizzonti sino ai fondali calabresi e a quelli della Sicilia occidentale. La trasmissione, attraverso immersioni e immagini suggestive, grazie alla collaborazione di Ecosfera diving di Domenico Majolino e Simona Ratti, accompagna gli spettatori alla scoperta degli abissi. Le puntate vanno in onda il mercoledì alle 15.10 e in replica la sera alle 21 e alle 23.10 (anche il giovedì mattina alle 10). La novità è “Nebrodi Tour”, la trasmissione di approfondimento di Antonio Puglisi che racconterà otto centri storici dei Nebrodi nel tentativo di promozione del territorio attraverso storia, attività economiche, tradizioni culturali e non solo. Si comincia il 30 novembre.

E tanta tanta musica. Torna dal 9 novembre “Disco Vinile”, la pillola di 5’ dedicata ai vinili che hanno segnato la storia della musica condotta da Maurizio Presente. Appuntamento il sabato alle 14.30 tra i due tg. E a gennaio “Disco Vinile” raddoppia con una “long version” che promette curiosità e tanto divertimento.

Spazio in palinsesto anche al nuovo format musicale. S’intitola “Blues e dintorni”, una produzione in cui non si parlerà solo di blues. A condurre Max Garrubba, con gli ospiti che racconteranno la loro storia, le loro esperienze, i loro segreti. In ogni puntata, una jam session finale con artisti e tanta musica. Il programma – sotto la supervisione di Roberto Travia – va in onda il martedì alle 15.10 e in replica alle 21. Conferma per “Volpe alla caccia” scritto e diretto da Lino Volpe. Il format dà spazio a generi spesso snobbati, come il jazz, il teatro, e la musica classica, con una veste grafica particolarmente curata.

Ma in programma anche una sorpresa: un format innovativo che vuole coinvolgere gli artisti di Messina. Se ne parlerà nel 2025. Stay tuned...