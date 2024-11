Messina, sesso e regali con gli studenti: il prof dello "Jaci" chiede l'abbreviato

Ha chiesto il giudizio abbreviato per avere lo “sconto” di pena il professore 36enne Giulio Chiofalo, che insegnava presso l’Istituto superiore “A. M. Jaci”, arrestato nel 2023 dai carabinieri della Pg della Procura per gli incontri sessuali con alcuni studenti.

Ieri mattina il docente è comparso davanti al gup Eugenio Fiorentino in apertura dell’udienza preliminare e il suo legale, l’avvocato Salvatore Silvestro, ha formalizzato la richiesta del rito alternativo. Poi tutto è stato rinviato a gennaio per gli interventi di accusa, difesa e parti civili.

Nel procedimento si sono poi costituiti come parte civile i tre studenti molestati, che sono rappresentati dagli avvocati Massimo Rizzo, Tancredi Traclò e Antonello Scordo. Per la Procura c’era in udienza la pm Giorgia Spiri, mentre l’indagine fu coordinata a suo tempo dal pm Roberto Conte.