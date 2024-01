Incontri sessuali con gli studenti in cambio di regali, resta in carcere il docente dell'Istituto “Jaci” di Messina

I giudici del Tribunale della Libertà hanno lasciato in carcere il professor Giulio Chiofalo, il 35enne docente dell'istituto “A.M. Jaci” arrestato il 18 dicembre scorso dai carabinieri per aver avuto degli incontri sessuali con alcuni studenti minorenni.

L'istanza di scarcerazione era stata avanzata dal suo legale dopo l'interrogatorio di garanzia davanti al gip Tiziana Leanza. Secondo i giudici non sussistono le condizioni per la scarcerazione del professor Chiofalo.

L’indagine della Procura era scattata dopo la denuncia della madre di uno studente di 17 anni, che si era accorta di alcune anomalie nel comportamento del ragazzo e soprattutto della sua improvvisa disponibilità economica.

Dalle indagini condotte dai Carabinieri è emerso che l’insegnante, da gennaio dell'anno scorso, avrebbe commesso atti sessuali con il giovane in cambio di denaro e regali tra cui due scooter, due telefoni cellulari e una playstation.