Messina, il gip sull'arresto del professore dello Jaci: «Era emersa la natura ambigua del rapporto...»

«Era emersa la natura ambigua del rapporto...».

È cominciata così questa bruttissima storia che ha portato in carcere il prof 35enne dell’Istituto superiore Jaci Giulio Chiofalo per gli incontri sessuali con i suoi alunni. È cominciata quando la madre di uno dei ragazzi, che oggi ha 17 anni, allarmata dalla disponibilità finanziaria del figlio e dai bonifici e regali costosi che il docente faceva con costanza al ragazzo, perfino un motorino e una playstation, il 20 ottobre s’è presentata dai carabinieri a raccontare tutto. Non lo dimenticherà mai, quel giorno, quella madre attenta e coraggiosa.

Da lì, da quelle prime parole, testimonianza dopo testimonianza, è emerso un quadro sconcertante che la gip Tiziana Leanza racconta per filo e per segno nella sua ordinanza di custodia cautelare. Oggi il docente sarà interrogato dalla giudice.

Per tre mesi interi i carabinieri della Sezione di Pg e il pm Roberto Conte, e poi anche la Procura dei minori, sono stati impegnati quasi ogni giorno a sentire diversi alunni. Ed è stata come una ragnatela di rapporti che piano piano s’è allargata a dismisura fino a ricomprendere altre vittime e altre scuole, dove il professore aveva insegnato prima dello “Jaci”, in particolare al liceo scientifico Archimede, e di adescamenti continui perfino con l’utilizzo da parte del docente di un profilo fake su Instagram di una donna per attirare i ragazzi.

