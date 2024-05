Presentata a Palazzo Zanca "Movemuni": gioco, scoperta e promozione del territorio di Messina

"Movemuni”, una sfida alla scoperta di Messina tra tradizione e mobilità è stata presentata oggi, venerdì 3 maggio a palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa alla presenza del sindaco Federico Basile, cui hanno preso parte il vicesindaco Salvatore Mondello, l’assessora Liana Cannata, e la componente il Cda di ATM SpA Carla Grillo. All’incontro hanno partecipato il presidente dell’associazione “Crescendo” Luca Famà insieme alla consigliera Monica Morabito, dai quali è nata l’idea dell’iniziativa con la compartecipazione del Comune di Messina in collaborazione con l'Azienda Trasporti Messina SpA. "Movemuni" è un progetto che unisce gioco, scoperta e promozione del territorio attraverso la rinnovata mobilità sostenibile della città. L’iniziativa prenderà il via alle 9.30 di sabato 11 maggio a piazza Duomo, dove le squadre si affronteranno nella prima prova che proporrà un'esperienza immersiva e coinvolgente alla scoperta della città, attraverso sfide divertenti e stimolanti, nelle quali i partecipanti avranno la possibilità di esplorare Messina da nord a sud per riscoprire luoghi cittadini e immergersi nelle tradizioni locali, nonchè apprezzare la bellezza del patrimonio storico artistico culturale della città dello Stretto. “L’amministrazione comunale è sempre attentata a partecipare - ha evidenziato il sindaco Basile - a iniziative volte a migliorare l’immagine della nostra città attraverso il coinvolgimento della comunità cittadina. In questa fattispecie, l’idea dell’associazione "Crescendo" promotrice di progetti sociali, culturali e ambientali, è stata condivisa in quanto tende a sensibilizzare alla riscoperta e conoscenza del nostro territorio attraverso l’utilizzo di strumenti di mobilità sostenibile. Pertanto, invito i cittadini a partecipare a queste gare per cogliere anche tutti quegli elementi che fanno da cornice ad una gara quali l’aggregazione, l’inclusione, nonchè la fruizione del mezzo pubblico importante pratica di sostenibilità ambientale. La nostra Azienda Trasporti – ha concluso Basile - costituisce il fiore all’occhiello per un’amministrazione che fino a tre, quattro anni fa, disponeva di venti autobus in servizio e oggi ha invece una flotta che va incrementandosi sempre più.

Il vicesindaco e assessore alla Mobilità Mondello ha proseguito sottolinendo il suo giudizio positivo in merito all’iniziativa in quanto “accogliamo con piacere la circostanza che vede giovani interessati ad investire nella propria Città. Ciò significa – ha detto Mondello – che possiamo ben sperare in un cambio di direzione e nello stesso tempo apprezzare che siano i giovani a veicolare l’importanza della mobilità sostenibile” si caratterizza la doppia valenza sapendo che dei ragazzi vogliono investire su Messina, questo significa che possiamo cominciare a ben sperare nel cambio di direzione e non far andare le persone fuori dalla città. E sui giovani si è soffermata l’assessora Cannata evidenziando che: “Oggi stiamo raccontando di una fetta di giovani messinesi che grazie all’associazione della quale ne fanno parte si impegna quotidianamente al servizio di altrettanti giovani promuovendo attività per loro per far conoscere la realtà cittadina ma anche i servizi che la città è in grado di offrire. Questo è il frutto di un percorso che abbiamo iniziato ascoltando le istanze e le necessità dei giovani e grazie al dialogo e al confronto cerchiamo come amministratori di supportarli a creare iniziative come questa per farli sentire parte attiva della città, perché sono loro stessi l’ingranaggio che muove il mondo e una comunità come quella di Messina. Solo così possiamo rispondere alle sfide che riguardano i giovani come ad esempio la fuga dei cervelli”. L’Assessora alle Politiche giovanili ha poi ringraziato l’Associazione per l’impegno profuso quotidianamente, complimentandosi anche per lo shooting realizzato sui mezzi ATM in occasione dell’iniziativa “Movemuni”.