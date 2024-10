Maltempo a Messina, si lavora alla rimozione dei detriti e allo svuotamento delle caditoie

"Sono in corso le operazioni per ripristinare le aree colpite dall'ondata di maltempo che ha interessato Messina dalle prime ore del mattino, provocando allagamenti in diverse zone della città. L’amministrazione comunale, coordinata dall’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, è intervenuta tempestivamente con uomini e mezzi per fronteggiare l’emergenza e garantire la sicurezza dei cittadini," comunica l'Amministrazione. "Attivato anche il Centro Operativo Comunale (COC) e le squadre comunali, con il supporto dei mezzi idrovori, stanno operando nelle zone più critiche per ridurre i disagi. Parallelamente, la Città Metropolitana e l'AMAM sono impegnate nella rimozione delle ostruzioni nelle caditoie e nella pulizia delle strade dai detriti accumulati." Le aree maggiormente colpite includono Zafferia, Galati Sant'Anna, Mili San Pietro, Giampilieri, Pezzolo, Santa Margherita e Ponte Schiavo.

“La situazione resta sotto osservazione per eventuali eventi improvvisi – rassicura l’Amministrazione - sebbene il fenomeno stia gradualmente attenuandosi dal punto di vista idraulico, è comunque necessario continuare a monitorare attentamente nelle prossime ore per prevenire e gestire possibili dissesti idrogeologici”.