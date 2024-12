Pauroso incidente a Messina, questo pomeriggio, in via Orso Corbino, all'altezza dell'incrocio con via Oreto. Lo scontro ha coinvolto tre auto, una si è pure capovolta. Sei occupanti dei tre veicoli sono rimasti feriti ma non sarebbero in gravi condizioni, seppur sotto choc. Sul posto sono giunte due ambulanze per soccorrere i feriti, i vigili del fuoco e le pattuglie della Polizia municipale per ricostruire la dinamica dello scontro.