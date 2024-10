Maltempo a Messina, allagamenti e torrenti in piena a sud. Paura a Zafferia e Galati, tombini otturati in diverse zone del centro nord. Attivato il COC

Torrente Zafferia

Torrente Galati

Disagi anche a centro nord

Tombini otturati, strade e marciapiedi allagati per il mancato deflusso delle acque piovane. In via Placida, incrocio con viale Trapani, alcune famiglie segnalano difficoltà a causa dell'abbondante acqua che blocca l'accesso pedonale ad alcuni palazzi.

Disagi per tombini otturati anche in via Sciascia a San Licandro e con "acqua alta" davanti al supermercato De.Co. di viale Regina Elena. Disagi anche sulla via Garibaldi dove i marciapiedi sono semi allagati a causa della pioggia intensa. Qualche disagio anche nella zona di Venetico.