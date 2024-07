Nuova esplosione sullo Stromboli, nube altissima sull'isola. Distribuite mascherine e spiagge evacuate

Una nuova forte esplosione con l'emissione di flussi piroplastici è stata registrata alle 14:07 sullo Stromboli dalla rete di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Sull'isola, come già avvenuto nei giorni scorsi, si è alzata una nube altissima di vapore con ricaduta di cenere. Turisti e isolani sono stati allontanati dalle spiagge e dal centro abitato, non risultano persone coinvolte. Allo stato attuale il nuovo evento parossistico è in fase di esaurimento. Lo ha comunicato l’Ingv sottolineando che dal punto di vista sismico «l'ampiezza media del tremore ha raggiunto in corrispondenza dell’evento parossistico un livello molto alto seguito da un rapido decremento fino a raggiungere attualmente il livello medio».

Il Comune fa sapere che nel punto di raccolta in piazza si distribuiscono mascherine per la ricaduta ceneri. E acqua. In Guardia medica la Croce Rossa e l'Asp sono arrivate per qualunque necessità. Per queste prime ore dopo l'evento è bene stare dentro casa, al riparo dalla ricaduta di ceneri. Per chi è distante da casa il punto di raccolta è a piazza San Vincenzo. A Panarea e Vulcano per precauzione i carabinieri stanno monitorando la spiaggia di Zimmari, Sabbie Nere e Levante.