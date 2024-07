Ultimo si ricarica alle Isole Eolie: emozioni in barca mentre lo Stromboli... urla

Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi, ha scelto ancora una volta le Isole Eolie come meta in cui ricaricarsi dopo un fittissimo tour di successo. E proprio oggi, sulla suo profilo Instagram, ha postato un momento che lo caratterizza. Come di consueto, ormai. Lui, da solo, in barca, con uno sfondo magico e una canzone che è mancata nella sua tappa messinese, ma che i suoi fan amano: "Cascare nei tuoi occhi".

Live da Panarea, come ha scritto Ultimo, che ha anche postato un'immagine del parossisma di Stromboli e del vulcano che "urla" da giorni. Un anno d'oro per il ventottenne cantautore romano, innamorato della Sicilia e delle Isole Eolie, che presto diventerà papà. E un tour interamente "sold-out" da 412.884 biglietti venduti.