La fuga dalle spiagge di Stromboli, il vulcano non concede tregua. Ingv: "Nessun collegamento con le eruzioni dell'Etna"

Il flusso piroclastico, oltre che in aria, si è anche propagato in mare per decine di metri dalla linea di costa: l’ingresso in acqua ha generato uno tsunami con un’onda di circa 50 centimetri, facendo azionare il sistema di allerta e l’attivazione delle sirene sia sul versante strombolano che su quello ginostrese.

A Stromboli i bagnanti sono stati fatti allontanare dalla spiaggia e, così come i residenti nelle aree limitrofe al mare, indirizzati verso il centro di raccolta antistante la chiesa di San Vincenzo, ubicato in quota “sicurezza tsunami”. Qui, in via precauzionale, sono state distribuite mascherine, per proteggersi dalle esalazioni di gas, e bottiglie d’acqua. Si è registrata qualche scena di panico con protagonista qualche vacanziere, subito, comunque, tranquillizzato.

A chi si trovava in casa, al di fuori dell’area interessata in caso di onda di tsunami, è stato consigliato di restare dentro casa, al riparo dalla ricaduta ceneri. Bloccato, seppure momentaneamente, anche l’accesso ai sentieri che portano a quota cento (Stromboli) e quota novanta (Ginostra): quote, queste, per le quali, ieri, era arrivato il via libera, con ordinanza sindacale, alle escursioni.

Contestualmente nelle isole di Panarea, Lipari, Salina e Vulcano è scattata l’allerta spiagge, ma non ci sono state evacuazioni solo la presenza, sui luoghi, delle forze dell’ordine con il coinvolgimento dei titolari dei lidi e di altre strutture balneari. Allertati anche i tanti mezzi nautici, pubblici e privati, in navigazione, in questo periodo, nel mare eoliano.