Bianca Maria e Giancarlo annegati nel mare di Ponente a Milazzo. Chi erano le vittime

Due morti annegati a mare nel giro di poche ore. Una giornata drammatica quella di ieri a Milazzo.

A perdere la vita una insegnante abruzzese di 63 anni, da tempo residente a Roma, e un milazzese di 47 anni, residente nella frazione San Marco. Entrambi hanno perso la vita nelle acque della riviera di Ponente.

Le due disgrazie sono avvenute a distanza di circa duecento metri, una poco prima di mezzogiorno, nell’area sottostante il campo di calcio “Salmeri”, l’altra intorno alle 17,30, nella spiaggia di San Papino. In entrambi i casi, le vittime si erano tuffate in mare per fare il bagno anche se le condizioni non erano ideali (c’erano onde molto forti) e non sono riuscite più a rientrare a riva.

Nel caso della turista romana, l’insegnante Bianca Maria Cocuzzi, non si esclude che possa essersi trattato di un malore fulminante che ha colpito la donna nel momento in cui è entrata in acqua. Una tragedia che è avvenuta sotto gli occhi di decine di bagnanti che nulla hanno potuto fare, se non chiedere l’immediato intervento della Guardia costiera. Il personale in servizio sul gommone è riuscito ad individuarla e dopo averla recuperata ha tentato di rianimarla, sia con il massaggio cardiaco che con il defibrillatore, ma tutto è stato inutile. La salma è stata trasferita prima al porto di Milazzo e poi nella sala mortuaria dell’ospedale Fogliani. Il magistrato non ha disposto l’autopsia e già nella giornata odierna il feretro partirà alla volta della Capitale, dove domani sono previsti i funerali. Bianca Maria Cocuzzi si trovava a Milazzo da alcuni giorni assieme ad un’amica e alloggiava in una struttura del centro cittadino. Ieri mattina, aveva deciso di recarsi in spiaggia, nonostante la giornata no troppo propizia. L’amica, invece, aveva un altro impegno, pare fuori Milazzo. Giunta in spiaggia, dopo alcuni minuti ha deciso di fare il bagno. Ma dopo qualche attimo avrebbe avuto il malore che non le ha consentito di rientrare a riva. Sotto choc l’amica con la quale era solita viaggiare, che finiti i suoi impegni ha cercato di contattarla per raggiungerla in spiaggia. Dopo alcuni squilli senza risposta, dall’altro lato della cornetta la risposta di un militare che le ha comunicato la tragica notizia.