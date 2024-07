Milazzo, donna annega nel mare di Ponente: recuperato il corpo e disposta l'autopsia

Tragedia nello specchio d’acqua antistante il campo sportivo nella litoranea di Ponente. Una 64enne originaria di Roma ma residente in provincia di L’Aquila che si trovava in vacanza a Milazzo ha perso la vita in mare. La donna avrebbe – secondo la prima ricostruzione - avuto un malore dopo essersi tuffata in mare ed è annegata. Vano il tentativo di soccorrerla. Le condizioni del mare, se pur non proibitive, erano di quelle che invitavano alla prudenza i bagnanti. E’ stata la motovedetta della Guardia Costiera a recuperare il corpo della donna. Secondo le prime testimonianze raccolta, la turista avrebbe raggiunto poco prima di mezzogiorno la spiaggia mamertina e poi si sarebbe tuffata in mare per un bagno refrigerante. Improvvisamente il malore fatale che non le avrebbe permesso di tornare a riva. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per individuare le cause del decesso.