Tragedia a Milazzo, si tuffa in mare e non riemerge: muore un uomo originario di San Marco

Nel pomeriggio di oggi, intorno le 17.30, è morto un uomo milazzese originario di San Marco travolto dalle onde dopo un tuffo in mare sotto la rotonda di San Papino.

Portato a fatica a riva nonostante il disperato tentativo di salvarlo da parte di due minorenni che lo hanno trascinato sulla spiaggia, il 45enne era ormai privo di vita. I sanitari sul posto con due ambulanze del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Si tratta della seconda morte a stretto giro di posta. Anche una 64enne originaria di Roma ma residente in provincia di L’Aquila che si trovava in vacanza a Milazzo ha perso la vita in mare.