L'incendio alla discarica di Mazzarrà, il sindaco: "Atto doloso, state a casa"

«C'è tantissima preoccupazione il fuoco è divampato ieri pomeriggio alle 15, prima fuori dalla discarica. E’ un incendio di origine dolosa, partito da due o tre punti e purtroppo si è propagato all’interno della discarica». A dirlo Carmelo Pietrafitta, sindaco di Mazzarrà Sant'Andrea, comune del Messinese, dove da ieri è in corso un incendio nella ex discarica di contrada Zuppà. «Stanotte - aggiunge - ha preso fuoco in maniera importante, ha interessato una parte della discarica. Per fortuna la parte sommitale ancora non è stata intaccata, ma ci sono condizioni critiche a causa del vento e dei fumi. Ho disposto un’ordinanza per ordinare ai cittadini di chiudersi in casa e non andare a lavorare, ho chiesto anche la collaborazione del parroco per avvisare i cittadini perchè il fumo sta andando verso il Comune di Mazzarra Sant'Andrea. Intanto aspettiamo ancora i canadair insieme a elicotteri speciali che sono partiti da Catania, Reggio Calabria e qualcuno da Roma per gettare acqua e schiuma refrigerante. Attualmente ci sono i vigili del fuoco che lavorano da terra e mezzi meccanici che buttano terra sulle fiamme per soffocarle».