Mazzarrà S. Andrea, ancora focolai all'interno dell'ex discarica

Ci sono ancora focolai all’interno dell’ex discarica di Mazzarrà, dove l’incendio sprigionatosi ieri pomeriggio ha continuato a bruciare anche durante la notte. Sul posto i Vigili del fuoco che stanno operando per estinguere le fiamme, ma a preoccupare è la nube di fumi che spinta dai venti si dirige in paese, avvolgendolo in parte e soprattutto nella zona di Tonnarella.

Il sindaco Germanò sta monitorando la situazione in compagnia del comandante del Corpo forestale ed è stato richiesto l’intervento di una squadra per estinguere altri focolai in contrada Loco al fine di evitare che il fuoco si propaghi lungo la collina, arrivando a minacciare l’abitato furnarese. «A causa dell’incendio – l’avviso diffuso sul social del Comune - che ha colpito la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea e sul quale sono costantemente a lavoro tutte le unità operative preposte al fine di domare le fiamme, si invita ancora una volta la cittadinanza, specie nelle zone marittime, a tenere finestre e persiane chiuse in quanto il vento spinge i fumi verso mare. Si rammenta che allo stato attuale la situazione è sotto controllo e a breve arriveranno mezzi aerei in supporto all’operato dei Vigili del Fuoco e della Forestale».