L'incendio alla discarica di Mazzarrà, ancora in corso le operazioni di spegnimento. Preoccupa la nube dei fumi prodotta dalla combustione dei rifiuti

Sono ancora in corso le operazioni per spegnere le fiamme divampate ieri pomeriggio all’interno della discarica di contrada Zuppà e che hanno interessato la parte bassa per un fronte di oltre 200 metri. Vitale evitare che si propaghino anche alla sommità dell’ammasso di rifiuti e per questo sono impegnati senza sosta le squadre operative, i mezzi speciali e di supporto, provenienti dai comandi dei Vigili del fuoco di Messina, Catania e Palermo. Presente sul posto sempre il nucleo Nbcr, personale Dos, Tas e il Dts, con il fondamentale apporto dei mezzi aerei, (Poseidon, Canadair, Eriksson). Le operazioni di smassamento e minuto spegnimento stanno continuando. Sul posto anche personale del Corpo forestale e della Protezione civile.

Ma a preoccupare è soprattutto la nube di fumi prodotta dalla combustione dei rifiuti che spinta dai venti, in mattinata si è nuovamente diretta verso la zona nord di Furnari, avvolgendola in parte e soprattutto nella zona di Tonnarella, mentre qualche ora dopo, il vento di maestrale ha spinto la nube nera verso il centro abitato di Mazzarrà.

L’Arpa già nella giornata del 25 ha installato una centralina di rilevamento nelle immediate vicinanze del sito e una seconda sarà installata a breve anche nella centrale piazza Marconi di Furnari.