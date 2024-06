Messina, la tragica morte di Michele Lanfranchi: indagato per omicidio il proprietario della casa

Era da una settimana che Michele Lanfranchi se ne andava in giro al rione Giostra con quella pistola in tasca, una 7.65 comprata non si sa dove e da chi. A detta degli amici e dei conoscenti, nelle ultime 48 ore ne sono stai sentiti parecchi dagli investigatori della Mobile come “persone informate sui fatti”, avrebbe avuto in testa di farla pagare a qualcuno non si capisce bene come e perché, forse un banale diverbio o qualcosa di più che a quanto pare per l’operaio diciannovenne s’era trasformato molto presto in una tristemente classica “questione d’onore”.

Intanto l’inchiesta, che è gestita dalla pm Liliana Todaro, una che le dinamiche del rione Giostra le conosce molto bene, con il coordinamento dell’aggiunto Vito Di Giorgio, va avanti. E propri ieri la sostituta procuratrice ha iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto con l’ipotesi di omicidio il proprietario dell’abitazione dove è accaduto tutto, il quarantenne Giovanni Laganà, anche a sua tutela per le fasi future dell’indagine. Su Laganà, così come su un’altra serie di persone e testimoni che hanno assistiti alla tragedia più che altro nelle fasi successive, nell’immediatezza gli uomini della Mobile hanno effettuato l’esame stub per verificare la classica presenza delle particelle di contaminazione quando si maneggia un’arma. Sarà fondamentale l’esito per capire.

Un punto fermo delle indagini è comunque che la tragedia di sabato scorso è avvenuta nell’abitazione di Laganà e poi il corpo del povero Lanfranchi è stato preso di peso e trasferito fuori, in strada, nella via Michelangelo Rizzo, una stradina laterale che incrocia via Palermo da un lato e il viale Giostra dall’altro.