Messina, la morte di Michele Lanfranchi a Giostra: una tragedia avvenuta davanti all'amico e ai familiari. Effettuati esami Stub

Un solo colpo, partito all’improvviso, esploso forse accidentalmente. Non ha lasciato scampo a Michele Lanfranchi, 19 anni, messinese, che nella tarda serata di sabato è stato trovato senza vita, con una ferita al collo, riverso sul marciapiede di via Michelangelo Rizzo, una stradina che incrocia la via Palermo collegandola con il viale Giostra.

Da qui sono cominciate le indagini degli investigatori della Squadra Mobile che per tutta la notte hanno sentito diversi testimoni per ricostruire quei tragici momenti e hanno effettuato i primi rilievi. Le indagini non tralasciano nessuna pista, anche se, con il passare delle ore, l’ipotesi che starebbe trovando maggiore consistenza sarebbe quella di una tragica fatalità.

Sembra che il colpo sia partito accidentalmente mentre il giovane, che avrebbe compiuto 20 anni a luglio, armeggiava con una pistola, forse per mostrarla ad un amico. All’improvviso è stato esploso un proiettile che gli ha trafitto il collo. Secondo questa ipotesi, dunque, si sarebbe trattato di un tragico incidente, un gioco finito male. Una spiegazione che farebbe passare in secondo piano altre ipotesi come quella dell’omicidio. In realtà, gli investigatori al momento non scartano nessuna pista, le indagini coordinate dalla Procura di Messina diretta dal procuratore Antonio D’Amato, ruotano a 360 gradi battendo tutte le ipotesi e compiendo accertamenti in ogni direzione.