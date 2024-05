Messina, Cateno De Luca furioso dall'ospedale lancia l'affondo ad assessori e presidenti delle partecipate: "Dimettetevi tutti"

E' ancora in ospedale, ma ne ha per tutti Cateno De Luca che lancia un affondo pesantissimo ai componenti della giunta Basile e ai presidenti delle partecipate: "Io non mi sono mai dimenticato da dove sono partito e di quando l’acqua del torrente Fiumedinisi mi sembrava champagne. Tanti miei collaboratori e rappresentanti nelle istituzioni si sono dimenticati da dove siamo partiti e cosa facevano prima di conoscere Cateno De Luca, diciamo che si sono adagiati ed imborghesiti"

De Luca spiega di averne parlato con il sindaco Federico Basile: "Siamo rimasti che oggi in nome e per conto mio sarà richiesta la consegna delle dimissioni di tutti i componenti delle partecipate e dei singoli assessori per aprire la fase già preannunciata da tempo di un naturale tagliando a due anni dall’ insediamento dell’Amministrazione del sindaco Basile.

Ho già fatto sapere - continua De Luca - al coordinatore regionale di sud chiama nord Danilo Lo Giudice che non sono contento del suo operato e non condivido l’andamento della campagna elettorale ed il lassismo che ho registrato tra tante figure istituzionali che oggi esistono grazie all’azione di Cateno De Luca e di Sud chiama Nord. Mi sono stancato di essere attorniato da amici ed amiche che ormai hanno assunto le sembianze dei parassiti che ti girano attorno quando tu sei presente ma quando giri le spalle si fanno i cazzi loro. Gentaglia politica come Dafne Musolino ed avventurieri come Alessandro De Leo non ne voglio più al mio fianco perché squalificano la mia azione politica e se qualche consigliere comunale intende stare a libro paga di qualche strano ambiente deve essere allontanato immediatamente dal partito perché contamina gli altri" prosegue De Luca non risparmiando gli esponenti del civico consesso che fanno riferimento al suo movimento.