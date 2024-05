Cateno De Luca girerà l'Italia in camper. "A Messina e provincia puntiamo ai 150mila voti" VIDEO

La campagna elettorale di Cateno De Luca proseguirà “non in aereo, perché i medici me lo hanno impedito, ma in camper. Con meno dei 300 comizi in tutta Italia programmati. Ma la vera campagna elettorale inizia adesso”.

Il leader di Sud chiama Nord, appena dimesso dal Policlinico di Messina dove era ricoverato dal 29 aprile scorso, rilancia in vista del voto delle Europee e conferma la strigliata agli esponenti del suo movimento nelle istituzioni di città, provincia e regione. L’obiettivo è confermare in città e in provincia i 150 mila voti ottenuti alle regionali del 2022. “Viviamo di consenso. Chi amministra questi palazzi deve garantire consenso, perché sennò la prossima volta può bussare ai ladri e agli affaristi. Questa amministrazione deve avere la capacità di non prendere un voto in meno rispetto alle regionali”.