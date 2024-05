Il sindaco di Messina, Federico Basile, interviene in merito alle dichiarazioni con cui il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca che chiesto le dimissioni degli assessori e dei presidenti delle partecipate messinesi: "Vogliamo motivare in maniera seria tutti quelli che fanno parte del progetto, è giusto avere una chiamata alle armi, faremo una serie di incontri, il tema non è la firma delle dimissioni, ma l'essere a disposizione di un progetto".