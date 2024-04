Messina, estate a Torre Faro, torna l’isola: a vigilare saranno le telecamere

Con l’approssimarsi dell’estate iniziano le grandi manovre anche a Torre Faro. Sui luoghi in cui si concentra buona parte della “movida da spiaggia”, da diversi anni sono scattate le contromisure per evitare che il borgo marinaro diventi un luogo invivibile per il caos viario. Nell’ultimo periodo è già stata introdotta la soluzione dell’isola pedonale e anche quest’anno non farà eccezione. La differenza sostanziale sarà quella legata alla modalità con cui verrà chiuso al traffico lo spazio più vicino alla spiaggia e alle abitazioni. Infatti, sono in consegna in questi giorni i lavori per la fornitura e la posa di sei varchi elettronici di controllo che vigileranno sugli ingressi delle auto all’interno delle aree che saranno chiuse al traffico. Se ne occuperà la Sismic Sistemi srl che ha vinto un appalto da circa 138.000 euro. Si tratta, in pratica, dell’istallazione di una serie di telecamere nei sei punti chiave del villaggio. L’occhio elettronico catturerà la targa del mezzo che dovesse superare il varco durante l’orario in cui la zona è pedonalizzata e quindi fra le diciotto e l’una di notte di tutti i giorni di estate. A regime non si vedranno più le classiche transenne con i vigili urbani a fare da guardiani e a bloccare il traffico. Piuttosto ci sarà un pannello elettronico che segnalerà che l’area pedonale è attiva e poi una telecamera pronta a far scattare le sanzioni per chi dovesse non osservare il divieto.