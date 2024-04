Messina, a Torre Faro scatta l'isola pedonale serale nei week end di maggio e giugno

La Giunta comunale riunitasi oggi pomeriggio a palazzo Zanca, tra i provvedimenti esitati, ha approvato la delibera n°198 del 23 aprile 2024, con la quale sarà istituita a Torre Faro l’area pedonale nello spazio antistante alla Chiesa Madonna della Lettera, in via Torre nel tratto compreso, tra le vie Rando e Pozzo Giudeo e in via Fortino, tra le vie Lanterna e Barresi.

L’area destinata ai pedoni sarà attiva limitatamente alla fascia oraria 18 - 24, e nei giorni festivi del 25 aprile e del 1° maggio; nelle giornate di sabato 4, 11, 18 e 25 maggio; il 1° e l’8 giugno e le giornate domenicali 5, 12, 19 e 26 maggio e 2 e 9 giugno 2024.

La circolazione nella zona pedonale sarà consentita esclusivamente ai veicoli in servizio di emergenza e quelli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie.

“Il provvedimento, nasce dalla volontà condivisa dell’Amministrazione in vista delle due imminenti festività del 25 aprile e primo maggio – evidenzia il sindaco Basile - e nei weekend dei mesi pre estivi, di rendere fruibile alla cittadinanza e ai turisti presenti in Città il villaggio di Torre Faro con il suggestivo scenario dello Stretto, e garantire così assoluta libertà di movimento con il duplice obiettivo di privilegiare gli spostamenti a piedi nel rispetto dell’ambiente e del benessere della comunità”.