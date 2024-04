L'incidente di Taormina: Francesco Caruso è morto, donati gli organi del 22enne di Letojanni

Non ce l’ha fatta Francesco Caruso, il 22enne di Letojanni rimasto ferito in modo gravissimo nello schianto frontale tra moto e scooter avvenuto sabato pomeriggio sulla Statale 114 a Taormina. Il suo cuore ha smesso di battere stanotte all’ospedale “San Vincenzo”, dove era ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione, e in nottata si è concluso l’accertamento della morte cerebrale avviato dai medici vista l’assenza di risposta agli stimoli, lo stato di incoscienza e i segni di un danno cerebrale serio e irreparabile.

Il giovane era un donatore di sangue e la famiglia ha accolto la proposta di donare gli organi, con un gesto di grande generosità e altruismo che salverà altre vite: di conseguenza sono state avviate le procedure per l’espianto dall’equipe coordinata dal dottor Giuseppe Bova del Centro regionale trapianti. Caruso lavorava da poco tempo all’hotel Atlantis Bay di Taormina e sabato pomeriggio stava raggiungendo il posto di lavoro in sella al suo scooter, quando al km 46,100 della Ss 114, nella frazione Spisone, è avvenuto l’impatto frontale con un moto proveniente dalla direzione opposta, condotta da un 39enne di Santa Teresa di Riva rimasto ferito in modo meno grave. Le condizioni di Francesco Caruso sono apparse invece subito gravissime e il quadro clinico non è mai migliorato, fino al tragico esito. Sull’incidente sono in corso le indagini della Polizia locale di Taormina.